Regina Elisabetta, migliaia per l'ultimo saluto a Westminster. VIDEO

Sono in coda dalla notte sotto la pioggia battente, armati di bevande calde, tende da campeggio e ombrelli: i cittadini britannici (e non solo) venuti a dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta non si lasciano spaventare dalle intemperie e dalle file chilometriche. Sono persino disposti a sacrificare il sonno, perché la fila sarà in lento ma continuo movimento e non ci sarà modo di riposare. Le autorità parlano di oltre 30 ore di attesa. Secondo Scotland Yard, si potrebbe arrivare fino a 35. Il feretro è arrivato oggi alle 16 a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente che resterà aperta al pubblico fino al 19 settembre, giorno in cui saranno celebrati i funerali di Stato. Non è la prima volta che si organizzano accampamenti improvvisati come quelli delle ultime ore. Già in occasione del Giubileo di Platino si era assistito a scene simili davanti a Buckingham Palace. Questa volta però la tristezza per la dipartita della sovrana ha preso il posto della gioia per i festeggiamenti che solo pochi mesi fa riempiva le strade di Londra.