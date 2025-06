Iran, mamma e bimbo di 18 mesi di Parma fuori dal Paese

Hanno passato il confine iraniano e sono in salvo il bimbo di Parma dell'età di 18 mesi insieme alla sia mamma, architetta di origine iraniana, che erano nel Paese di origine della donna per conoscere i nonni quando è iniziato l'attacco di Israele. Lo ha confermato, con un post apparso su Instagram, il sindaco di Parma, Michele Guerra, spiegando che i due hanno intrapreso un "lungo viaggio fino al confine con l'Azerbaigian, arriveranno a Baku e si imbarcheranno su un aereo verso l'Italia".

Il messaggio social del sindaco di Parma

"In queste ore il Ministro degli Esteri, l’Ambasciata di Teheran e l’Unità di Crisi hanno fatto un importante lavoro organizzativo e diplomatico per farli tornare via terra verso un territorio sicuro. Siamo stati sempre in contatto con loro, che ci hanno puntualmente aggiornati sugli sviluppi. Li ringrazio per la professionalità e la rapidità con cui hanno risolto questa situazione", ha scritto Guerra. "Ho aspettato a fare pubbliche dichiarazioni, nonostante le tante domande di media e cittadini, perché ogni operazione di uscita da un paese in cui è in corso un conflitto bellico ha una delicatezza straordinaria che non ha bisogno di clamori mediatici ed eccessiva comunicazione. Al bimbo, alla sua mamma e al suo papà, nostri concittadini, auguro un’estate finalmente serena. Ieri, parlando al telefono col papà, mi sono reso conto una volta di più quanto queste guerre siano in realtà così vicine anche a noi. Li aspetto in Municipio per un saluto e un abbraccio.

L'appello del papà

Nei giorni scorsi proprio il compagno della donna, il ginecologo di Parma Salvatore Politi, aveva lanciato l'sos per la sua compagna 36enne e il loro bimbo.