Regina Elisabetta, il discorso in tv quando iniziò il Covid. VIDEO

“Vi parlo in un tempo che so essere di crescente difficoltà: un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi”. È così che la sovrana aveva iniziato il suo discorso televisivo straordinario alla nazione sull'emergenza coronavirus

Tra i discorsi storici che Elisabetta II ha tenuto nel corso del suo lungo regno, un rilievo particolare ha quello trasmesso in tv in cui la sovrana invitava i suoi sudditi alla "autodisciplina" e alla "determinazione" per superare con uno spirito di "fratellanza" l'emergenza della pandemia e ringraziava i lavoratori del servizio sanitario nazionale (ADDIO ALLA REGINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).