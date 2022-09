7/10 ©Ansa

LA MORTE DI LADY DIANA (1997) – Le parole certamente più difficili per Elisabetta II furono quelle pronunciate dopo il 31 agosto 1997, quando morì Lady Diana, ex consorte di suo figlio Carlo, principe di Galles. “Prima di tutto voglio rendere io stessa omaggio a Diana. Era un essere umano eccezionale e piena di doti. Non ha mai perso la capacità di sorridere o di ispirare gli altri con il suo calore e la sua gentilezza. Io l'ammiravo e la rispettavo per la sua energia e il suo impegno verso gli altri e - specialmente - per la devozione verso i suoi due ragazzi”