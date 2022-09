In occasione della 30esima edizione dei Giochi Olimpici estivi, organizzati dal suo Paese, la Regina scomparsa a 96 anni si prestò a recitare nei suoi stessi panni in un cortometraggio su James Bond inserito nella cerimonia d'apertura diretta da Danny Boyle Condividi

Londra 2012, la 30esima edizione dei Giochi Olimpici estivi dell'era moderna, sarà ricordata certamente per le imprese di Usain Bolt e Michael Phelps, ma anche, e forse soprattutto, per l'apparizione della Regina Elisabetta II all'interno dello spettacolo diretto da Danny Boyle per la cerimonia d'apertura. Sì, perché tra le tante attrici che hanno interpretato Elisabetta II di Windsor (GUARDA LA GALLERY), morta a 96 anni dopo 70 anni di regno (LO SPECIALE), la più fedele all'originale è certamente lei, la Regina stessa, in scena accanto a Daniel Craig nei panni dello 007 James Bond, per un cortometraggio diventato iconico.

Una missione da James Bond leggi anche Regina Elisabetta, le musiche e le canzoni ispirate a Sua Maestà Nel video che potete vedere embeddato qui sotto, Craig arriva a Buckingham Palace e sale le scale per raggiungere la Regina e accompagnarla, in elicottero al London Stadium, dove di lì a poco, Sua Maestà è attesa per la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici. Ad accogliere James Bond sono i corgi della Regina e la stessa Elisabetta II. A una controfigura è invece riservata la parte girata all’interno dell’elicottero e il successivo lancio col paracadute. Elisabetta, con il Principe Consorte Filippo, riappare poi in carne e ossa all’ingresso della tribuna d’onore: missione compiuta, Bond.

Nel 2022 il video con Paddington approfondimento La Regina apre il concerto del Giubileo in video con l'orso Paddington Quella di Londra 2012 con Daniel Craig non fu l'unica incursione di Elisabetta II nel mondo dello spettacolo. A giugno del 2022, per il suo giubileo di Platino, la Regina prese il tè con Paddington, orso creato dallo scrittore Michael Bond e già protagonista di due film (il terzo è in arrivo), non meno popolare nel Regno Unito di James Bond. Particolarmente divertente l'interazione tra i due, con Paddington che non sembra conoscere e rispettare l'etichetta di Palazzo...

UNA REGINA CHE HA CAMBIATO LA MONARCHIA approfondimento Addio alla Regina, da The Queen a The Crown: i film e serie tv I due sketch dimostrano una volta di più il senso dell’umorismo, l’autoironia, la capacità di offrirsi al suo popolo e al mondo di una Regina che ha cambiato profondamente la monarchia britannica portandola a un complicato passaggio di secolo e millennio senza farle perdere popolarità, anzi.

