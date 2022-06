La Regina apre il concerto del Giubileo in video con l'orso Paddington

La clip è stata realizzata mesi fa dalla Bbc ed è stata trasmessa ieri sera a sorpresa, proprio come parte delle celebrazioni per i suoi 70 anni di regno. Nella sequenza, Paddington offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma la Regina rifiuta dicendo di averne uno già pronto nella sua borsetta nera, per ogni evenienza

A sorpresa, la regina Elisabetta II ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino (LO SPECIALE) comparendo in video con l'orso Paddington, l'amato personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond. La clip è stata realizzata mesi fa dalla Bbc ed è stata trasmessa ieri sera a sorpresa, proprio come parte delle celebrazioni per i suoi 70 anni di regno. Nella sequenza, Paddington offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma la regina rifiuta dicendo di averne uno già pronto nella sua borsetta nera, per ogni evenienza.