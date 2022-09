Elisabetta, le immagini e i video con cui ha conquistato anche il web

La regina Elisabetta II, scomparsa all'età di 96 anni (DIRETTA), era amata in tutto il mondo non solo per la sua immagine, per la fermezza e per l'autorevolezza della sua figura, un faro per il popolo su cui ha regnato per 70 anni. La sovrana era infatti apprezzata anche per il suo carattere e per il suo sorriso, come testimoniano numerosi video e foto, ufficiali e "rubati", che l'hanno vista protagonista nel corso degli anni (LO SPECIALE SULL'ADDIO A ELISABETTA II).