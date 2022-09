La coppia reale si è sposata nell'Abbazia di Westminster il 20 novembre 1947. Fu un evento eccezionale, trasmesso alla radio e poi anche in tv. Alle nozze parteciparono tutte le case regnanti al mondo, migliaia di londinesi scesero in strada per ammirare la futura sovrana e il duca di Edimburgo. Il loro legame è poi durato oltre 73 anni e hanno avuto 4 figli, tra cui l’erede al trono Carlo