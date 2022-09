Andrea e la duchessa Sarah Ferguson si prenderanno cura dei corgi

Un portavoce del Duca di York ha detto che il principe Andrea e Sarah, Duchessa di York, adotteranno Muick, donato alla regina dallo stesso figlio, e Sandy regalo delle principesse Beatrice e Eugenia per il 95esimo compleanno di Elisabetta ascolta articolo Condividi

Nel 2021, durante il lockdown, il principe Andrea aveva regalato a sua madre, la regina Elisabetta, Muick, un corgi, e Fergus, un dorgi. Quando Fergus è morto nel maggio 2021, all'indomani della morte del principe Filippo, è stato sostituito con un altro corgi, Sandy - un regalo delle principesse Beatrice ed Eugenia per il suo 95 ° compleanno ufficiale. La regina chiamò il dorgi – una incrocio tra il bassotto e il corgi – Fergus come suo zio, che fu ucciso in azione durante la prima guerra mondiale. Angela Kelly, aiutante della Regina, disse all'epoca: "Ero preoccupata che sarebbero finiti sotto i piedi della Regina, ma si sono rivelati una manna dal cielo. Sono belli e molto divertenti e la regina spesso fa lunghe passeggiate con loro in Home Park" (ADDIO ALLA REGINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).

Una grande passione per i corgi approfondimento Morte Regina Elisabetta, le ultime notizie. DIRETTA L'amore della regina per i corgi era noto, nella vita ne ha avuti circa 30 e secondo quanto riferito da fonti vicine alla sovrana pare che dicesse sempre che “i miei corgi sono una famiglia”. Suo padre, Giorgio VI, aveva un corgi maschio chiamato Dookie. I crogi della regina, erano per lo più discendenti dalla sua prima cagnolina, Susan, un regalo del papà per il 18 ° compleanno. I cani, che Diana, principessa del Galles, chiamava "tappeti mobili", dormivano in una stanza a loro riservata, dentro cesti di vimini rivestiti di cuscini e, secondo quanto riferito, venivano nutriti con coniglio fresco e manzo da uno chef gourmet. Alcuni dei loro nomi includevano: Whisky, Sherry, Sugar, Myth, Mint, Buzz, Brush, Geordie, Smoky, Dash, Dime, Disco e Dipper.

Sarah Ferguson e il suo rapporto con la regina leggi anche Da Carlo a Edoardo: chi sono i 4 figli della Regina Elisabetta. FOTO Giovedì, Sarah Ferguson ha reso omaggio alla Regina su Instagram, dicendo che era "la suocera e l'amica più incredibile" per lei e che le sarebbe mancata "più di quanto le parole possano esprimere". Nonostante siano divorziati dal 1996, il Duca e la Duchessa di York vivono ancora insieme al Royal Lodge di Windsor. Una fonte ha detto a The Telegraph questa settimana: "La Duchessa ha legato con Sua Maestà grazie alla passione per le camminate con i cani e all’andare a cavallo e, anche dopo il divorzio, ha continuato la sua grande amicizia con Sua Maestà, portando a spasso i cani e chiacchierando". Andrew, 62 anni, il terzo figlio della regina Elisabetta e del principe Filippo, e si è dimesso dai doveri reali nel 2020 dopo essere stato accusato di violenza sessuale da Virginia Giuffre, accuse che ha costantemente negato. La biografa reale Ingrid Seward ha detto sabato tra le ipotesi su chi si si sarebbe preso cura dei cani: “Sembrerebbe più logico che i corgi vadano ad Andrea... Ammettiamolo, non ha nient'altro da fare”.