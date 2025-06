Attacco Usa, Trump: "Successo spettacolare, strappata bomba a Iran"

Poi in un successivo post ha aggiunto: "I danni ai siti nucleari in Iran sono 'monumentali. Gli attacchi sono stati duri e precisi. I nostri militari hanno dato prova di grande abilità. Grazie!"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dell’attacco americano che, nella notte italiana tra sabato e domenica, ha colpito i principali siti nucleari dell’ Iran : “Ieri abbiamo ottenuto uno spettacolare successo militare, strappando loro dalle mani la 'bomba'", ha scritto su Truth in un post polemico contro il deputato Thomas Massie, repubblicano del Kentucky, che ha criticato l'attacco. "L'Iran ha ucciso e mutilato migliaia di americani e ha persino occupato l'ambasciata americana a Teheran durante l'amministrazione Carter", ha ricordato. Massie, ha proseguito, “è un 'demagogo' dalla mente semplice che pensa che sia una buona politica per l'Iran avere armi nucleari di altissimo livello, mentre allo stesso tempo urla 'Morte all'America' ogni volta che ne ha l'occasione".

Già nelle ore immediatamente seguenti all’attacco Donald Trump aveva parlato, dicendo che “questo è uno momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo”. Il presidente Usa aveva scritto su Truth che “l’Iran ora deve accettare la fine di questa guerra". Mentre ad Axios il tycoon aveva rivendicato che “abbiamo avuto un grande successo stasera. Israele è più sicuro". E poi, parlando dalla Casa Bianca, Trump ha chiarito che “a questo punto o ci sarà la pace o ci sarà una tragedia come mai prima".

Netanyahu al Muro del Pianto prega per la salute di Trump

Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pregato al Muro del Pianto a Gerusalemme, insieme al rabbino dell'haKotel per "il successo della continuazione della guerra contro l'Iran e per la salute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump". Una preghiera speciale scritta appositamente per la visita di Netanyahu al Muro recita: "E innalza in alto il presidente degli Stati Uniti, poiché si è assunto il compito di scacciare il male e l'oscurità dal mondo".