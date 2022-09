4/8 ©Getty

LE TAPPE - Ma quali sono le tappe di passaggio del feretro? Secondo il Press and Journal, il feretro, dopo la partenza alle 10 da Balmoral, ha in programma diverse tappe nell’Aberdeenshire prima di giungere nel capoluogo. In particolare, l'auto passerà lungo le rive del fiume Dee e Crathie Kirk, che la regina adorava durante i suoi soggiorni in Scozia, prima di raggiungere Ballater dove potrebbe fermarsi per una breve cerimonia. Un villaggio questo che ha un profondo rapporto con la Casa reale fin dai tempi della regina Vittoria

Elisabetta II, il soft poter reale tra crisi e sfide