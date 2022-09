1/11 ©Getty

La regina Elisabetta II lascia a suo figlio Re Carlo III non solo la sovranità sul Regno Unito, ma anche sul "Reame del Commonwealth". Si tratta di un sottogruppo del più ampio "Commonwealth delle nazioni", associazione quest'ultima formata da 54 Paesi sovrani, molti dei quali ex colonie dell'Impero britannico. Il Reame invece è composto da quindici Paesi, UK compreso, che a differenza di quelli appartenenti al "Commonwealth delle Nazioni" riconoscono il sovrano del Regno Unito come capo di Stato. Il primo in ordine alfabetico è l'Australia

