2/8 ©Ansa

MOSCA ASSENTE – Tra le assenze più pesanti, c'è quella della Russia a cui non è arrivato l'invito da Buckingham Palace: sin dall’inizio del conflitto in Ucraina Londra è sempre stata dalla parte di Kiev. Anche per questo dal Cremlino avevano fatto sapere che "il presidente non ci sarebbe stato in ogni caso, ma si sarebbe valutato il protocollo" per decidere chi inviare. Ma per la Gran Bretagna è meglio che non ci sia nessun rappresentante russo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo