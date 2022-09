Elisabetta, lettera per gli abitanti di Sydney da aprire solo nel 2085

Queen Victoria Building

approfondimento

Morte Regina Elisabetta, le ultime notizie

La lettera segreta di sua Maestà è conservata in una cassaforte del Queen Victoria Building di Sydney che si trova nel distretto affaristico della città. Fu lei stessa a scriverla a mano in occasione della visita nel 1986 allo storico edificio eretto nel 1898 e chiamato così in onore della regina Vittoria, bisnonna della defunta regina. L'ipotesi più accreditata, è che la lettera contenga uno speciale ringraziamento ai cittadini per aver salvato la costruzione in stile neoromanico. All’epoca c'era infatti un progetto per abbatterlo per erigere al suo posto un parcheggio. Lo storico edificio non solo non venne abbattuto ma venne anche restaurato e nel 1986, anno in cui risale il documento segreto della Regina, una società malese lo prese in affitto per i successivi 99 anni.