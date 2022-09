9/11 ©Getty

I WINDSOR NEL XXI SECOLO – Ovviamente non poteva che tenersi nell’abbazia di Westminster il matrimonio dell’erede al trono, William, figlio dell’attuale re Carlo III, con Kate Middleton, celebrato il 29 aprile 2011. Prima della celebrazione entrambi gli sposi sono stati omaggiati dalla regina dei titoli di duchi di Cambridge, che li ha difatti posti ufficialmente in linea di successione del trono (infatti, non essendo ancora ufficialmente William l’erede al trono molti dettagli della celebrazione vennero lasciati a discrezione della coppia)