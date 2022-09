Stanca ma emozionata, Chrissy Heerey è l'ultima persona ad aver reso omaggio alla regina Elisabetta nella camera ardente. “E’ stato un privilegio” ha detto ai microfoni della Bbc. La lunghissima fila di persone a Westminster Hall è finita con lei, ieri alle 22,40, prima di celebrare i funerali. “E stato uno dei momenti più importanti della mia vita” ha dichiarato la donna, membro della Royal Air Force. Col suo piumino blu, pantaloni neri e scarpe bianche, è stata immortalata dalle telecamere e dai fotografi di tutto il mondo, da sola davanti alla bara di sua Maestà. "Non potevo credere di essere lì” ha raccontato Chrissy ancora con gli occhi lucidi. “Mi sono sentita molto onorata per aver avuto l'opportunità di poter andare a vederla e dirle il mio addio". Mentre era in coda è nata un’amicizia tra lei e Sima Mansouri, la penultima persona a vedere il feretro della regina. La donna di origini iraniane ha dichiarato alla Bbc “con Heerey saremo amiche per sempre". ''Era un po' nervosa, essendo l'ultima persona, ma le ho detto: 'Non preoccuparti. Ti sto vicino. Sono qui'" ha raccontato Sima residente a Croydon, nel sud di Londra.