Guerra Israele, razzi contro la villa di Netanyahu. LIVE

La sicurezza israeliana: "Pericolosa escalation". Il premier e la sua famiglia non erano in casa in quel momento. aIn 24 ore almeno 36 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera. Tra le vittime ci sono 10 uccisi nella scuola Abu Assi gestita dalle Nazioni Unite nel campo profughi di Shati. Almeno altri 20 sono rimasti feriti nella struttura, che fungeva da rifugio per gli sfollati di guerra