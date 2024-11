Gaza, il principe saudita Bin Salman ha accusato Israele di genocidio

Il principe ereditario saudita ha chiesto l'immediato cessate il fuoco nella Striscia e in Libano, durante il suo intervento al summit della Lega Araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, ha poi invitato Israele a rispettare la sovranità dell'Iran e ad astenersi dall'attaccare il suo territorio

Il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman ha condannato il "genocidio" di Gaza e ha chiesto l'immediato cessate il fuoco nella Striscia e in Libano, durante il suo intervento al summit della Lega Araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica. "Chiediamo alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità... ponendo immediatamente fine agli attacchi israeliani contro i nostri fratelli in Palestina e in Libano", ha dichiarato il principe ereditario, che ha accusato Israele di commettere un "genocidio" nella Striscia di Gaza. Mohammed Bin Salman ha poi invitato Israele a rispettare la sovranità dell'Iran e ad astenersi dall'attaccare il suo territorio.

Erdogan a Bin Salman: "Unità musulmani per fermare Israele"

Durante l'incontro con Bin Salman, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che "l'unità e la solidarietà dei Paesi musulmani sono importanti per fermare gli attacchi di Israele alla Palestina e al Libano". Secondo quanto riporta la presidenza della Repubblica di Ankara, Erdogan ha ricordato che la Turchia ha avviato un'iniziativa presso le Nazioni Unite per l'embargo sulla vendita di armi a Israele durante l'incontro con Bin Salman, avvenuto a margine del vertice congiunto della Lega Araba e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica sulla situazione a Gaza e in Libano che si è tenuto a Riad. Durante il colloquio, "il presidente Erdogan ha sottolineato l'importanza delle decisioni e delle azioni che l'Organizzazione per la cooperazione islamica dovrà adottare per fermare l'aggressione israeliana", riferisce Ankara.