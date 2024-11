Guerra Israele Medio Oriente, raid su campo campo profughi Gaza LIVE

Decine di dimostranti pro-palestinesi si sono radunati fuori da un hotel nella citta' di New York dove alloggia il presidente israeliano Isaac Herzog, secondo quanto riporta il Times of Israel. Herzog - fa sapere il giornale israeliano - e' negli Stati Uniti per l'assemblea generale annuale della Federazione ebraica del Nord America. Ha in programma di incontrare, martedi' a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.