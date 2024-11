FBI svela complotto dell'Iran per uccidere Trump. Teheran: "È falso"

L'Iran ha negato ogni coinvolgimento non solo in un complotto contro Donald Trump denunciato dall'Fbi, ma in qualsiasi tentativo di uccidere funzionari statunitensi, in carica o meno. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha definito "del tutto infondato" il ruolo attribuito al suo Paese e lo ha respinto in una dichiarazione in cui ha ricordato che Washington aveva già lanciato in passato accuse simili che "si sono rivelate false". "Il ripetersi di questa accusa in questo momento è una disgustosa cospirazione dei sionisti e dei circoli anti-iraniani per complicare le cose tra Iran e Stati Uniti", ha affermato il diplomatico. Ieri il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'Iran di aver incaricato Farhad Shakeri, 51 anni, di "guidare una rete criminale per ulteriori complotti contro obiettivi che includevano il presidente eletto Donald Trump".

Shakeri e la condanna a dieci anni di carcere

Shakeri, descritto dagli inquirenti come un afghano residente a Teheran, reduce da una condanna a dieci anni di carcere a New York, sarebbe un membro "attivo" della Guardia Rivoluzionaria. Tuttavia alcuni elementi dell'inchiesta appaiono un po' nebulosi: il sospettato, secondo il Dipartimento di Giustizia, avrebbe "partecipato volontariamente a una conversazione telefonica con l'Fbi", alla quale avrebbe raccontato che il 7 ottobre gli era stato assegnato il compito di preparare un piano per uccidere Donald Trump la settimana successiva, ma di non aver mai pensato di portarlo a termine "nei tempi proposti dalla Guardia Rivoluzionaria". L'obiettivo della confessione all'Fbi sarebbe stato quello di ottenere una riduzione della pena per una persona imprigionata negli Stati Uniti.