Elezioni Usa, dall’affluenza al voto di donne e minoranze: l’analisi

In attesa dei dati definitivi sull'affluenza, la tornata del 5 novembre si avvia a essere la terza più partecipata della storia. Donald Trump ha prevalso per la prima volta anche nel voto popolare, smentendo i pronostici della vigilia. A Kamala Harris è mancata una quota di voti - soprattutto da donne e gruppi di minoranze - per affermarsi in Stati decisivi come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 7 novembre 2024