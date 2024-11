Il discorso di Biden: "Con Trump transizione pacifica. Non molliamo"

"Lavoreremo per una transizione pacifica e ordinata"

"Non si può amare il proprio Paese solo quando si vince, non si può amare il proprio vicino solo quando si è d'accordo", ha proseguito Biden davanti ai giornalisti, augurandosi che gli americani, "a prescindere da chi si è votato", riescano a non guardarsi come avversari. "Dovremmo far scendere la temperatura", ha spiegato Biden." Ieri ho parlato con il presidente eletto Trump per congratularmi per la sua vittoria, gli ho assicurato che ho dato ordine alla mia intera amministrazione di lavorare con la sua squadra per assicurare una transizione pacifica e ordinata". D'altra parte, Il sistema elettorale americano è "onesto, giusto e trasparente" e il "20 gennaio avremo un pacifico trasferimento del potere".

"Abbiamo perso questa battaglia, ma mollare è impensabile"

Poi, il presidente uscente ha rivolto uno sguardo al futuro prossimo, lanciando un messaggio ai democratici. "Non possiamo mollare", ha detto. "Abbiamo perso questa battaglia, le sconfitte sono inevitabili, ma mollare è impensabile (VIDEO)". Lo ha fatto rivendicando alcuni dei successi della sua amministrazione. "Non dobbiamo dimenticarci di quanto abbiamo fatto. Lasciamo l'economia più forte al mondo", ha concluso dal giardino delle Rose, da dove ha parlato agli americani per la prima volta dopo la vittoria di Trump.