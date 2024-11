Usa 2024, Trump stravince alle presidenziali. Oggi parla Biden. LIVE

"Più tariffe e quindi più guerre commerciali, con implicazioni sull’ordine globale ma anche e soprattutto sulla tenuta della costruzione europea". E' quanto afferma l'economista Lucrezia Reichlin a 'Repubblica', nel commentare l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Un'elezione che, dice, ancora, "avrà effetti immediati e dirompenti anche da noi". "Tariffe generalizzate sulle importazioni tra il 10 e il 20%, fino ad arrivare al 60% per le merci cinesi, se saranno confermate avranno di sicuro un effetto immediato sull’inflazione negli Stati Uniti e una serie di implicazioni legate alle tensioni commerciali per l’Europa, che ha congelato fino a marzo le contromisure sulle tariffe già imposte dagli Stati Uniti. Bisogna capire come risponderà a un irrigidimento delle tariffe. Il problema fondamentale è se l’Europa reggerà a questo scontro mantenendo una politica comune o se, come è probabile, Trump cercherà di avere intese bilaterali con singoli Paesi europei, puntando sul 'divide et impera' e su una frammentazione della risposta europea. L’Italia, visto l’orientamento del nostro governo, più vicino a Trump di Francia e Germania, e in una fase in cui il motore franco-tedesco appare in forte crisi, è uno dei Paesi che potrebbero essere al centro di queste manovre". Quindi, conclude Reichlin, "non voglio essere troppo negativa, però vedo un’Europa che non è in grado di cambiare, che non ha l’energia e il capitale politico per fare un grande salto sulle politiche comuni. Avremmo bisogno di farlo in tanti campi, dall’energia alla finanza, ma c’è bisogno di investimenti comuni, di tassazione comune, di capacità decisionale non paralizzata dalle regole sull’unanimità. Purtroppo l’Europa sta andando in direzione esattamente contraria e rischia il declino e forse anche un grande ridimensionamento del progetto dell’Unione".