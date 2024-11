Xi Jinping chiama Trump: "Nuova era nei rapporti tra Cina e Usa"

Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese Xinhua secondo cui Xi avrebbe chiamato il neo eletto presidente congratulandosi per la vittoria. Il presidente della Cina avrebbe inoltre auspicato a "una relazione stabile, sana e sostenibile in linea con gli interessi comuni di entrambi i Paesi"

Anche il presidente cinese Xi Jinping si è unito ai leader mondiali che si sono congratulati con Donald Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali (AGGIORNAMENTI LIVE). Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese Xinhua secondo cui il presidente della Repubblica Popolare Cinese avrebbe sentito telefonicamente il tycoon e auspicato che Pechino e Washington trovino la strada giusta "per andare d'accordo nella nuova era" e per gestire "in modo adeguato le divergenze".

"La storia ci mostra che Cina e Stati Uniti possono trarre vantaggi dalla cooperazione e perdere dal confronto - avrebbe inoltre sottolineato Xi -. Una relazione stabile, sana e sostenibile è in linea con gli interessi comuni di entrambi i Paesi e con le aspettative della comunità internazionale".