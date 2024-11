Elezioni Usa, il discorso di Trump: "Sarà l'età dell'oro dell'America"

Il tycoon al Convention Center di Palm Beach, insieme a tutta la famiglia, promette "di rendere l'America di nuovo grande" e aggiunge: "Qualcuno mi ha detto che Dio mi ha risparmiato per un motivo. E ora completeremo la mission: manterrò le promesse". Poi ribadisce: "Non inizierò guerre ma le fermerò" ascolta articolo

Dal palco del Convention Center di Palm Beach, circondato dalla famiglia al completo, Donald Trump - con lo spoglio ancora in corso che lo vede in vantaggio - si autoproclama "il 47° presidente degli Stati Uniti" e promette di portare una nuova "età dell'oro" al Paese (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Abbiamo fatto la storia per un motivo stasera, e il motivo è semplicemente che abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava possibili - aggiunge - ed è ora chiaro che abbiamo realizzato la cosa politica più incredibile".

"Abbiamo scritto la storia" "Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, questo è il più grande movimento della storia - dice Trump - Sistemeremo tutto", a partire dai confini. "Vincere il voto popolare è bello. Abbiamo vinto il Senato - prosegue - Abbiamo scritto la storia". E aggiunge: "Ringrazio la mia bella moglie Melania, lavora duramente per aiutare le persone". "È tempo di unirsi" "Il compito che ci attende non sara' facile, ma mettero' ogni grammo di energia, spirito e determinazione che ho nell'anima per portare a termine il lavoro che mi avete affidato", dice Trump. "Renderemo l'America sicura, forte, prospera, potente e libera di nuovo. E chiedo a ogni cittadino in tutta la nostra terra di unirsi a me in questa nobile e giusta impresa - aggiunge - Ecco cos'è. È tempo di lasciarci alle spalle le divisioni degli ultimi quattro anni. È tempo di unirsi e ci proveremo". approfondimento Elezioni Usa 2024, cosa potrebbe succedere con la vittoria di Trump?

"Dio mi ha risparmiato per un motivo, manterrò le promesse" "Qualcuno mi ha detto che Dio mi ha risparmiato per un motivo. E ora completeremo la mission: manterrò le promesse. Voglio ringraziarvi", dice Trump riferendosi ai due tentati attacchi di cui è stato vittima. "Questa campagna è stata storica. Noi siamo il partito del buon senso, vogliamo la sicurezza del confine". Poi promette: "Non inizierò guerre ma le fermerò. Non abbiamo avuto guerre, per quattro anni non abbiamo avuto guerre. Solo che abbiamo sconfitto l'ISIS". "Afroamericani, ispanici, sono tutti con noi" Così come in tutta la campagna presidenziale, nel suo discorso della vittoria Trump ha rivendicato che il partito repubblicano sta espandendo la sua coalizione a gruppi

di cittadini che solitamente votano per i democratici: "Arrivavano da ogni parte, sindacalizzati, non sindacalizzati, afroamericani, ispanici, americani, asiaticoamericani, araboamericani, musulmani americani. Avevamo tutti. Ed è stato meraviglioso. È stato un riallineamento storico, che ha unito cittadini di ogni estrazione sociale attorno a un nucleo comune di buon senso". vedi anche Barron Trump vota per la prima volta: la foto di Melania su X

Trump: "Quel gran genio del mio amico Elon Musk" Trump dedica anche un interminabile elogio a Elon Musk, definendolo un "super genio" e dicendo che il servizio satellitare Starlink di Musk ha contribuito a salvare "molte vite" durante l'uragano Helene, che ha devastato il sud-est degli Stati Uniti in ottobre. "Ho detto: 'Elon ne hanno davvero, davvero bisogno in North Carolina. Puoi farlo? - racconta il tycoon - E lui l'ha fatto così velocemente, è stato incredibile. Ha salvato molte vite". Poi descrive Musk come "un personaggio, è un ragazzo speciale, è un super genio. Dobbiamo proteggere i nostri geni, non ne abbiamo cosi' tanti". La famiglia al completo Accolto sul palco del Centro Congressi di West Palm Beach da una folla entusiasta e sulle note di God Bless America di Lee Greenwood, Trump ha voluto attorno a sé le persone più importanti nella sua vita personale e politica. Melania Trump era in piedi accanto al marito ed è stata raggiunta da Barron, il figlio più giovane. Anche i figli più grandi di Trump - Don Jr., Eric, Ivanka e Tiffany - si sono uniti al padre sul palco. Con loro i principali consiglieri della campagna: Susie Wiles e Chris LaCivita e gli alleati politici, tra cui il presidente della Camera Mike Johnson. Trump ha anche citato alcune celebrità tra il pubblico e ha chiamato sul palco Dana White, CEO dell'UFC, e il golfista Bryson DeChambeau.

leggi anche Elezioni Usa 2024, Musk esulta su X: "Game, set, match"