Trump presidente, cosa cambia con la sua vittoria alle elezioni Usa

Introduzione

Donald Trump è stato rieletto presidente degli Stati Uniti: sarà il 47esimo inquilino della Casa Bianca, dopo essere già stato il 45esimo. Il tycoon tornerà a Washington dal 20 gennaio 2025, quando è prevista la cerimonia di inaugurazione ufficiale della sua presidenza.

Inevitabile il cambio della rotta politica mantenuta dall’amministrazione Biden negli ultimi quattro anni, dalla politica estera - guerra in Ucraina e guerra in Medioriente in primis - ai diritti civili e al clima.