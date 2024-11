America 2024, Sarah McBride prima transgender eletta al Congresso

Mondo

A poche ore dall'apertura delle urne in America, gli ultimi sondaggi danno la democratica Harris e il repubblicano Trump praticamente appaiati. A fare la differenza negli Stati-chiave potrebbero essere le preferenze per genere: le donne sostengono in maggioranza la vicepresidente, mentre gli uomini sono più dalla parte del tycoon. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 4 novembre 2024