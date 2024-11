Risultati elezioni Usa, testa a testa Trump-Harris in Georgia. LIVE

È arrivato l’Election Day negli Stati Uniti: dopo mesi di campagna elettorale, gli statunitensi si stanno recando alle urne nelle ultime ore del 5 novembre per decidere chi siederà alla Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump (oltre a quale partito controllerà il Congresso). Gli occhi sono puntati sui 7 Swing States che decideranno il prossimo presidente degli Usa. Poche migliaia di voti potrebbero essere determinanti: non si escludono possibili tensioni e colpi di scena.





Si sono aperte alle 5 ora locale in alcuni seggi della costa Est i primi seggi elettorali che danno il via alla lunga giornata di voto negli Stati Uniti attraverso sei fusi orari. Oltre 80 milioni di americani hanno già votato in anticipo o per posta o in presenza, mentre circa l'altra metà ha ancora tempo. Le prime urne in Indiana e Kentucky hanno chiuso, e i primi dati mostrano l'ex presidente Trump in vantaggio come previsto in entrambi gli Stati. In Vermont invece è avanti Harris, mentre in Georgia le proiezioni parlano di un testa a testa. I risultati del voto potrebbero arrivare nel corso della notte, ma in caso di una corsa particolarmente serrata potrebbero volerci anche diversi giorni per avere un risultato definitivo.





L'intelligence americana ha messo in guardia sull'escalation di interferenze straniere sulle elezioni, denunciando il diffusione di disinformazione negli Stati in bilico da parte di attori russi sotto copertura. "Questi sforzi rischiano di incitare violenza, anche contro i funzionari elettorali", hanno affermato in una nota l'Fbi, l'agenzia per la cybersicurezza e la sicurezza delle infrastrutture e l'ufficio del direttore della National Intelligence. "La Russia è la minaccia maggiore", hanno aggiunto le agenzie di intelligence.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: