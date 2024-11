Usa 2024, le previsioni della distribuzione dei seggi: le mappe

Le elezioni presidenziali Usa del 2024 entrano nel vivo e segnano un momento cruciale per il Paese, con il confronto serrato tra Kamala Harris, candidata democratica e vicepresidente uscente, e Donald Trump, ex presidente e candidato del Partito Repubblicano. Secondo le previsioni della Nbc, la distribuzione dei seggi elettorale Harris e Trump vedrebbe l'attuale vicepresidente Usa in vantaggio con 225 seggi, mentre l'ex presidente si fermerebbe a quota 219 ( ELEZIONI USA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Nel sistema elettorale americano, i cittadini non votano direttamente per il presidente, ma per un gruppo di elettori noto come Collegio Elettorale. Ogni Stato assegna un numero di grandi elettori proporzionale alla sua popolazione, per un totale di 538. Per vincere la presidenza, un candidato deve ottenere almeno 270 voti elettorali. Nelle elezioni del 2024, alcuni Stati chiave – noti come swing states – sono decisivi e possono ribaltare il risultato a favore di uno dei due candidati. Tra questi, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina e Michigan si distinguono per la loro storica incertezza nelle preferenze elettorali e per la capacità di oscillare tra democratici e repubblicani. La mappa della distribuzione dei seggi riflette questa competizione, evidenziando le zone di maggiore tensione dove ogni voto conta. Per molti sondaggisti, Trump ed Harris potrebbero arrivare anche a un pareggio con 269 seggi a testa. I casi in cui potrebbe avvenire questo scenario sono tre: nella prima ipotesi, sempre elaborata da Nbc, Trump vincerebbe in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Nevada.