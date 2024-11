Elezioni Usa, italiani preferiscono Harris: così partito per partito

Un sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 rivela che il 57% degli intervistati voterebbe per la candidata democratica. Per il 49% una vittoria del tycoon metterebbe a rischio la democrazia Usa. Chiunque fosse eletto presidente, comunque, dovrebbe avere come priorità internazionale favorire la stabilità in Medioriente. Guardando alla politica italiana, la fiducia nei leader continua a fluttuare, mentre nelle intenzioni di voto c’è una battuta d’arresto per tutti i partiti tranne Fdi e M5S