Trump contro Harris, la previsione dell'ippopotamo sulle elezioni Usa

Chi vincerà la corsa alla Casa Bianca, nelle elezioni presidenziali americane? (LA DIRETTA). Sarà Donald Trump, almeno secondo la previsione che arriva dalla Thailandia fatta da Moo Deng, un ippopotamo pigmeo di appena quattro mesi e già star dei social network per le sue "esibizioni". Moo Deng non ha avuto dubbi quando si è trattato di scegliere tra due ciotole di frutta che le sono state offerte nello zoo per decidere chi sarà il vincitore dell'Election Day. Optando senza dubbi per quella che indicava il tycoon.