Arrestato per nozze con bambina a Disneyland: "Era messinscena"

Un 22enne è stato arrestato dopo aver affittato uno spazio nel parco per celebrare le nozze con una bimba di 9 anni. La notizia era stata diffusa sabato sera stasera da Le Parisien. La Procura di Meaux ha fatto sapere in serata di aver preso in esame l'ipotesi di un "finto matrimonio", forse per le riprese di un film. Restano in stato di fermo 4 persone, tra cui la madre della bambina