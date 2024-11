Trump vince a Springfield, dove accusò gli immigrati di mangiare cani

Mondo

Quarant'anni, con radici nel Midwest operaio e alle spalle anni passati prima in Iraq e poi tra studi legali e venture capital. L’ascesa in politica del senatore eletto nel 2022 è culminata con la decisione del tycoon di averlo al suo fianco per le elezioni (anche se tra i due non è stato amore a prima vista). Dal libro 'Hillbilly Elegy' alle posizioni politiche: chi è il prossimo numero due alla Casa Bianca