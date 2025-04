Guerre e minacce nucleari, come sta cambiando il business dei bunker

Introduzione

La guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente, ma anche le minacce nucleari e le instabilità a livello globale: sono tanti gli elementi che stanno contribuendo a far aumentare la percezione di insicurezza. E, proprio in questo scenario, si inseriscono maggiori investimenti nel prepararsi a scenari critici.

Secondo un’indagine del 2023 citata dal New York Times, circa un terzo degli adulti americani già due anni fa si stava preparando a uno scenario apocalittico, spendendo complessivamente 11 miliardi di dollari in 12 mesi. Negli Stati Uniti, del resto, da anni sta crescendo il movimento dei prepper, cioè di quelle persone che si preparano alla fine del mondo, allestendo bunker e mettendo da parte beni di prima necessità per provare a sopravvivere in caso di crisi estreme.

In Italia, e più in generale in Europa, la situazione è diversa, ma ci sono comunque Paesi in cui i timori, e le azioni per attrezzarsi contro eventuali catastrofi, sono più forti che in altri.