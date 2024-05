Brescia, in Franciacorta nascerà un villaggio di 8 bunker antiatomici

Nella zona di Franciacorta sta sorgere un villaggio costituito da veri e propri bunker, alloggi praticamente invulnerabili situati a una profondità di cinque metri. Questo progetto prenderà il via nei prossimi mesi a Brione, nel Bresciano, come riportato dal Giornale di Brescia. Il piano riguarda un terreno di 2.700 metri quadri dove saranno eretti otto bunker, ognuno della dimensione di 40 metri quadrati. Saranno messi in vendita al prezzo di partenza di 180 mila euro, con l'incarico di vendita affidato a Tecnocasa.