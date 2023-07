Guerra in Ucraina, esiste il rischio nucleare?

Con una certa frequenza, negli ultimi mesi di guerra, sentiamo parlare di rischio nucleare. I toni posso essere diversi, da chi teme una fuoriuscita di materiale radioattivo, fino al fungo atomico e l’apocalisse. L’ultima minaccia in ordine di tempo arriva da Dimitry Medvedev, oggi vice Presidente del Consiglio di Sicurezza russo, da sempre al fianco di Putin, a cui ha tenuto il posto da Presidente quando la legge elettorale non consentiva allo zar di rinnovare il suo mandato. Per Medvedev, “l’apocalisse nucleare è probabile più che possibile, (…) perché degli idioti squattrinati hanno deciso di sconfiggere la più grande potenza nucleare del mondo: la Russia”. (GUERRA IN UCRAINA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Cosa c'è di vero?

Ora, cosa c’è di vero in queste parole, scritte tramite Telegram? È una minaccia reale, un bluff, uno sproloquio o una mossa di una raffinata strategia? Andiamo con ordine e concentriamoci su ciò che sappiamo. La Russia è effettivamente in possesso di migliaia di testate nucleari e potrebbe reagire in modo incontrollato se dovesse sentire minacciata la sua esistenza. Per questa ragione, paradossalmente, anche gli americani si sono attivati per capire cosa stesse succedendo sabato scorso, quando la marcia di Prigozhin verso Mosca sembrava poter alterare equilibri fondamentali, come si diceva una volta, “al di là del muro”. Preoccupa anche il fatto che la Russia ha dichiarato “territorio russo” i distretti contesi all’Ucraina: se, dunque, l’esercito di Kiev dovesse respingere i russi fuori dagli oblast di Donetsk e Luhansk, Mosca potrebbe usare il massimo livello della sua forza per resistere. Ma c’è un dettaglio: la Russia in questo modo userebbe il nucleare sul suo stesso territorio. Anche un eventuale attacco alla centrale di Zaporizhzhia, che si trova sulla sponda Ovest del Dnipro, in un territorio controllato dai russi e rivendicato come territorio nazionale, avrebbe lo stesso epilogo. È dunque una ipotesi improbabile, anche se Medvedev vuole ricordare sempre dove possono spingersi i russi, per acquistare potere sia in tempo di guerra che in un eventuale negoziato.