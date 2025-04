Aeroporti, dove i bagagli vengono smarriti più spesso: la classifica

Scorrendo la classifica stilata da AirAdvisor, al quarto posto tra gli scali con maggior rischio di smarrimento bagagli si trova l’aeroporto di Istanbul (IST), in Turchia. Subito dopo compare lo scalo tedesco di Francoforte sul Meno (FRA), seguito dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS), nei Paesi Bassi. In settima posizione c’è il Changi Airport di Singapore, mentre l’ottavo posto è occupato dall’aeroporto El Prat di Barcellona, in Spagna. Chiudono la top ten il Sabiha Gökçen Airport, ancora in Turchia, e il Kingsford Smith di Sydney, in Australia