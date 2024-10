Elezioni Usa, come si vota in America e perché occorre registrarsi

Introduzione

L'Election Day è sempre più vicino. Il prossimo 5 novembre decine di milioni di cittadini statunitensi si recheranno alle urne per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti. A sfidarsi nella corsa alla Casa Bianca saranno l'attuale vicepresidente dem Kamala Harris e l'ex presidente repubblicano Donald Trump. Secondo gli ultimi sondaggi, tra i due candidati c'è un serratissimo testa a testa: entrambi potrebbero, attualmente, ottenere il mandato di quattro anni.

Ma come si vota negli Stati Uniti? Il sistema elettorale americano non è diretto: questo significa che i cittadini non votano direttamente per uno dei due candidati alle presidenziali, ma per un loro rappresentante, il cosiddetto “grande elettore”. Inoltre, il processo elettorale statunitense è decentralizzato: nessuno Stato, contea o città gestisce le elezioni allo stesso modo. È il caso, ad esempio, del voto anticipato, un'operazione consentita solo in 47 Paesi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni americane 2024