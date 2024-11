Nel corso della campagna elettorale Trump ha espresso l'intenzione di affidare al fondatore di Tesla e Space X la guida di un "Dipartimento per l'efficienza governativa". E oggi il magnate si è detto "felice di aiutare il governo ad essere più efficiente" e a "tagliare la burocrazia". Ma non mancano le perplessità sui tanti conflitti di interessi in caso di un ruolo di governo per l'imprenditore miliardario

Mentre la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti sembra ormali sempre più probabile, si fa strada con insistenza la domanda su quale sarà il futuro del suo sostenitore più potente, Elon Musk, nella nuova amministrazione repubblicana. Secondo Nbc News, il miliardario e fondatore di Space X e Tesla "potrebbe essere il più grande vincitore di un secondo mandato di Trump" alla Casa Bianca, sottolineando come Musk, che ha trasformato X in "una cassa di risonanza" pro-Trump, "avrà conflitti di interesse senza precedenti, se come sembra diventerà uno zar dell'efficienza governativa". I potenziali vantaggi di un Trump di nuovo alla Casa Bianca per Musk e per le sue aziende "sono di ampia portata: dalla possibilità di avere un'influenza su delle questioni normative come le leggi sul lavoro e la protezione dell'ambiente, alla riduzione delle aliquote fiscali e alla possibilità di ottenere più contratti governativi per SpaceX". Intanto, il titolo di Tesla, indicato dagli analisti come tra quelli più favorito dall'esito del voto a favore di Trump, è balzato di oltre il

13% nelle contrattazioni pre-market a Wall Street.

L'ipotesi di un "dipartimento per l'efficienza governativa"

Nel corso della campagna elettorale, Trump ha affermato che, in caso di vittoria, avrebbe incaricato Elon Musk di dirigere una "commissione per l’efficienza del governo". Il tycoon, come riporta la Bbc, ha spiegato in settembre davanti all'Economic club di New York che il fondatore di Space X e Tesla aveva accettato di guidare una task force per condurre un "controllo finanziario e di performance completo dell’intero governo federale" e formulare "raccomandazioni per riforme drastiche". Ad avvalorare questa ipotesi lo stesso Musk che su X, già nel mese di agosto, aveva pubblicato un'immagine di se stesso, apparentemente generata dall'intelligenza artificiale, su un podio, con l'etichetta "Dipartimento di efficienza governativa" e nella didascalia la dichiarazione: "Sono disposto a servire".