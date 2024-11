Il partito di Donald Trump ha già ottenuto i 51 seggi necessari per avere la maggioranza dei senatori, mentre continua la batttaglia per la conquista della Camera, dove i conservatori sono in vantaggio

Con almeno 51 seggi conquistati, i Repubblicani si sono aggiudicati la maggioranza in Senato alle elezioni presidenziali che hanno decretato la vittoria di Donald Trump , strappandola ai democratici. Continua invece la battaglia per la Camera, dove i repubblicani sono in vantaggio con 197 seggi contro i 179 dei democratici e la soglia per ottenre la maggioranza è di 218 seggi.

Il ruolo del Congresso

Alle elezioni presidenziali, oltre che per il presidente, si vota infatti anche per l'intera Camera e per un terzo del Senato. Dopo due anni, durante le elezioni di midterm, si vota di nuovo per l'intera Camera e per un terzo dei senatori. Il ruolo del Congresso, e quindi da chi sono occupati i seggi, rappresenta un tassello importante ora che Trump è tornato alla Casa Bianca: il congresso può infatti rafforzare il ruolo dell'esecutivo e dare maggior libertà di manovra al governo. Il congresso è inoltre fondamentale per le leggi che comportano tasse e spese perché, per passare, queste leggi devono ottenere l’approvazione delle camere.