Introduzione

Non solo elezioni presidenziali, con la sfida tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump (LO SPECIALE - I SONDAGGI - LA PLAYLIST). Come tutti sanno il prossimo 5 novembre negli Stati Uniti si vota per eleggere il prossimo o la prossima presidente, ma anche per altro: nelle urne di diversi Stati, infatti, gli americani troveranno anche quasi 150 referendum su cui dire la loro. Ecco i temi principali