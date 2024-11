11/11 ©Ansa

In queste elezioni Barron "ha votato per la prima volta: per suo padre!", come ha scritto Melania. Trump, condividendo una foto di suo figlio mentre si accingeva a votare nel seggio. Barron aveva 10 anni quando il tycoon venne eletto alla Casa Bianca, nel 2016. Oggi, che suo padre torna alla Casa Bianca, ne ha 18, e questa per lui è stata la prima volta al voto. In questa campagna elettorale il giovane è tendenzialmente sempre stato assente da comizi e apparizioni pubbliche

Barron Trump vota per la prima volta: la foto di Melania su X