Risultati elezioni Usa, Trump verso vittoria: le Borse mondiali

Gli investitori guardano al risultato delle presidenziali Usa che avranno un forte impatto sui mercati azionari e sui titoli di Stato. Le Borse europee aprono in rialzo e promuovono la vittoria, che sembra ormai scontata, di Donald Trump. A Francoforte il Dax sale dello 0,59% a 19.364,75 punti, a Londra l'Ftse 100 guadagna lo 0,84% a 8.242,15 punti, a Parigi Cac 40 avanza dello 0,65% a 7.452,00 punti. A Milano l'Ftse Mib segna +0,24% ascolta articolo

Le Borse europee aprono in rialzo e promuovono la vittoria, che sembra ormai scontata, di Donald Trump. A Francoforte il Dax sale dello 0,59% a 19.364,75 punti, a Londra l'Ftse 100 guadagna lo 0,84% a 8.242,15 punti, a Parigi Cac 40 avanza dello 0,65% a 7.452,00 punti. A Milano l'Ftse Mib segna +0,24%. I future sui listini di Wall Street avanzano con Trump e allungano ancora, con lo S&P 500 che avanza del 2% e il Nasdaq dell'1,7%. (SEGUI IN DIRETTA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI USA 2024).

Borsa Milano: apre in rialzo, Ftse Mib +0,24% Avvio in rialzo per Piazza Affari, in linea con le altre Borse europee, nel giorno dell'ormai scontata vittoria di Donald Trump alla corsa alla Casa Bianca. Nei primi scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,24% a 34.570 punti. Dollaro in deciso rialzo è scambiato a 0,93158 euro. La divisa europea, che subito dopo le prime indicazioni sul voto aveva perso il 2,1%, segna ora un calo dell'1,8% ed è trattata a 1.0732 dollari. Tesla decolla a Piazza Affari, aprendo l'odierna seduta con un balzo del +13,34%. Il titolo del colosso automobilistico di Elon Musk beneficia dell'esito delle elezioni statunitensi, che hanno visto la vittoria di Donald Trump, sostenuto da Musk fin dalle prime battute della campagna elettorale. approfondimento Perché Trump vuole fare degli Usa "la capitale crypto del pianeta"

Le Borse asiatiche Le Borse asiatiche viaggiano miste. In Cina l'indice composito di Shanghai avanza dello 0,45, mentre quello di Shenzhen è piatto (-0,03%). In forte calo Hong Kong dove l'indice Hang Seng perde il 2%. Il Kospi di Seoul scende dello 0,87%. La Borsa di Tokyo conclude la seduta in sostenuto aumento, trainata dalla svalutazione dello yen, ai minimi in tre mesi sul dollaro, con gli investitori che attendono l'esito delle elezioni americane. L'indice di riferimento Nikkei mette a segno un progresso del 2,61%, a quota 39,480.67, e un guadagno di oltre 1.000 punti. Sul fronte dei cambi lo yen tratta a 154,30 sul dollaro, dando slancio al settore export, e a 165,20 sull'euro. approfondimento La sinistra americana perde consensi tra le minoranze etniche

Vola il dollaro Il biglietto verde è in deciso rialzo all'apertura delle borse asiatiche segno che i mercati stanno puntando sull'elezione di Donal Trump alla Casa Bianca e sul possibile impatto fiscale delle politiche economiche annunciate in campagna elettorale dall'ex presidente repubblicano. Il dollaro è balzato di circa l'1,5% rispetto allo yen e all'euro nelle contrattazioni asiatiche, spinto dagli annunci dei primi Stati dove Donald Trump è già stato dichiarato vincitore. Dopo qualche ora di contrattazione a Tokyo il biglietto verde ha guadagnato l'1,7% rispetto la valuta giapponese, assestandosi sui 154,21 yen per dollaro, e l'1,67% rispetto alla valuta europea, a 0,9302 euro per dollaro. approfondimento Harris, da taglio tasse a incentivi per case: il suo piano economico