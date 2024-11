Make America Great Again, ecco com’è nato lo slogan di Donald Trump

L'acronimo MAGA e la stampa su milioni di cappellini hanno reso lo slogan di Trump uno dei più famosi della politica americana. Le parole traggono spunto dall'analoga frase usata in precedenza anche da altri presidenti come Reagan e Clinton

Prima di Trump

Lo slogan non è un’invenzione di Trump. Si tratta di una frase nota nella politica americana, già usata in passato e in forma simile da altri presidenti statunitensi come Ronald Reagan che nella sua campagna presidenziale del 1980 usò l’analogo Let's Make America Great Again. Le stesse parole furono poi ripetute anche da Bill Clinton durante la sua campagna presidenziale del 1992 e ancora in uno spot radiofonico trasmesso durante la campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2008.