Usa, Trump sarebbe pronto a firmare l'uscita dall'accordo sul clima

Trump assente alla Cop29 in Azerbaigian



E Trump non ci sarà alla Cop29 di Baku, che si apre l'11 in Azerbaigian, fino al 22 novembre. Il presidente eletto aveva detto in campagna elettorale che, se eletto, avrebbe portato di nuovo fuori gli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi sul clima, come aveva fatto durante il suo primo mandato. Ma non solo: ha anche minacciato di uscire del tutto dalla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, l'Unfccc, quella che organizza le Cop. Vorrebbe dire che gli Usa non parteciperebbero neppure ai negoziati per definire le politiche mondiali sul clima.