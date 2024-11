I chatbot per la ricerca online alla prova delle elezioni Usa

Durante le elezioni americane, chatbot di intelligenza artificiale come ChatGPT o Gemini hanno imposto dei limiti ai loro sistemi per arginare la disinformazione che avrebbero potuto generare. Altri, come Perplexity e Gork, hanno scelto un approccio diverso

Prima della chiusura dei seggi negli Stati Uniti, la maggior parte dei chatbot di intelligenza artificiale non ha risposto a domande relative al voto, ma ci sono state due importanti eccezioni: Perplexity e Grok, il chatbot lanciato da Elon Musk nel 2023 e disponibile per gli utenti premium di X.

I chatbot di intelligenza artificiale sono software che simulano le conversazioni umane e possono essere utilizzati in vari modi come assistenti virtuali per rielaborare testi, generare immagini o fare ricerche online. Quest’ultima funzione ha suscitato preoccupazione tra le autorità statunitensi per il rischio che i chatbot potessero fornire agli americani informazioni false o inaccurate durante la ricerca di informazioni sul voto.

Per questo motivo i principali chatbot come ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google hanno adottato un approccio precauzionale. A chi gli chiedeva informazioni sulle elezioni, ad esempio, Gemini ha risposto con un messaggio standard che invitava gli utenti a ricercare le informazioni su Google. OpenAI invece ha limitato le sue risposte incoraggiando gli utenti a consultare fonti di notizie come Associated Press o Reuters.

Perplexity e Grok hanno preso una strada differente, rendendo i loro servizi disponibili anche per le domande sulle elezioni, ma seguendo due approcci diversi. Perplexity ha lanciato un chatbot dedicato solo a rispondere a domande relative alle elezioni, puntando a diventare un portale di informazioni elettorali. Gork invece non ha imposto vincoli specifici alle sue risposte, limitandosi a mostrare l’indicazione di visitare un sito governativo per consultare le informazioni più aggiornate sull’argomento.