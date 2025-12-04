Swappie, arrivano gli iPad ricondizionati certificati: la nostra prova

Sempre più italiani si avvicinano al mondo del ricondizionato. Swappie, uno dei leader mondiali del settore, ha recentemente introdotto tra i dispositivi acquistabili anche i tablet con la Mela, completamente ricontrollati e rimessi a nuovo. In cosa consiste il processo di ricondizionamento, come funziona l’acquisto di un modello ricondizionato e quali sono i vantaggi per i consumatori? Ne parliamo con la country manager per l’Italia Elena Garbujo

Swappie è una delle aziende leader nel mondo del ricondizionato e permette di acquistare dispositivi di seconda mano rimessi completamente a nuovo a prezzi più accessibili, rendendo così la tecnologia più facile da acquistare, dalle famiglie agli studenti fino ai professionisti, favorendo così l’economia circolare. Dispositivi che, ci spiegano, sono di altissima qualità perché “sottoposti a meticolosi processi di controllo, permettendo allo stesso tempo agli utenti di fare una scelta consapevole e rispettosa dell’ambiente”. Di tutte le novità e dei trend del settore abbiamo parlato con la country manager per l’Italia Elena Garbujo.

Cosa fa Swappie Swappie è il principale punto di riferimento online per l’acquisto e la vendita di smartphone ricondizionati. Opera attualmente in tutta Europa grazie a un team di oltre 750 persone. “La nostra missione - ci spiega Elena Garbujo - è quella di rendere il ricondizionato mainstream, cioè una scelta principale per il consumatore, non secondaria né forzata. Quello che facciamo - continua - è offrire un prodotto conveniente e di qualità che consenta al consumatore sia di risparmiare, sia di avere un impatto positivo dal punto di vista ambientale”.

Il centro di ricondizionamento

Gli iPad ricondizionati arrivano su Swappie Novità di questa stagione è l’introduzione nell’offerta degli iPad ricondizionati, un passo fondamentale, spiega ancora la country manager per l’Italia, nel rendere sempre più accessibile la tecnologia ricondizionata. Tutto il processo di ricondizionamento, in particolare, viene svolto negli stabilimenti di Swappie in Estonia, dove ogni dispositivo è sottoposto a un controllo di qualità basato su 52 passaggi. Gli iPad vengono testati in ogni loro componente, puliti e, se necessario, anche riparati. Al momento in gamma troviamo diversi modelli di iPad, con prezzi che partono dai 200 euro. Ogni iPad Swappie è coperto da una garanzia di 12 mesi con la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni.

L’esperienza di acquisto di un iPad ricondizionato è semplice e veloce

I vantaggi per i consumatori e come funziona l’acquisto Come succede già con gli iPhone, ogni iPad viene sottoposto - ci spiegano - a un rigoroso processo di ricondizionamento e a controlli di qualità su larga scala e totalmente automatizzati (così da garantire standard di qualità alti e uniformi, ci spiegano) che ne assicurano le prestazioni ottimali. I dispositivi - ancora - sono testati in tutti i loro aspetti funzionali ed estetici, garantendo così un’esperienza d’uso paragonabile a quella di un dispositivo nuovo. Gli iPad ricondizionati, inoltre, rappresentano un’alternativa economica rispetto ai modelli nuovi, rendendo così la tecnologia più accessibile a un pubblico ampio, dalle famiglie agli studenti fino ai professionisti.

L’iPad che arriva a casa è del tutto simile a un iPad nuovo

Come funziona l’acquisto di un iPad ricondizionato Abbiamo provato noi stessi ad acquistare un iPad ricondizionato e il processo è semplice e veloce, anche per i non addetti ai lavori. È possibile scegliere la condizione estetica, da quella accettabile (che presenta inestetismi marcati) a quella premium (con caratteristiche praticamente identiche al nuovo). Utile, in fase di acquisto, poter dare in permuta un vecchio iPhone, così da risparmiare sul prezzo finale, e anche ricevere suggerimenti su accessori come caricatori, cavi, cuffie. Una volta arrivato in redazione all'interno della scatola di Swappie, l’iPad è subito funzionante, è in condizioni praticamente pari al nuovo (noi abbiamo fatto la prova con un modello premium), display e batteria ultra-performanti. Nella nostra prova, durata alcuni giorni, non abbiamo riscontrato praticamente nessuna differenza con un modello nuovo e, di conseguenza, possiamo ritenerci davvero soddisfatti.

Swappie permette di liberarsi dagli smartphone vecchi e inutilizzati