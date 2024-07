Guida ai chatbot basati sull’AI, le migliori alternative a ChatGPT

I chatbot AI come ChatGPT, Copilot, Gemini o Claude sono sempre più utilizzati per le attività di tutti i giorni. Sono strumenti che si differenziano per funzionalità e costi ed è importante valutarli considerando le proprie necessità. Una guida per trovare il chatbot AI più adatto alle proprie esigenze

Questi sistemi sono “addestrati" su enormi quantità di testi, come pagine web e libri. Questo addestramento permette ai chatbot di "apprendere" come le parole si collegano tra loro e come vengono utilizzate. Basandosi su questi database di esempi linguistici, i chatbot possono rispondere alle domande degli utenti, partecipare a conversazioni e creare testi.

I chatbot AI, o modelli linguistici di grandi dimensioni, sono tecnologie sviluppate per comprendere e generare il linguaggio umano. Si presentano il più delle volte come una “chat” con cui l’utente può interagire. La possibilità di “dialogare” con questi sistemi sta facilitando l’interazione uomo-macchina perché permette anche a chi non è esperto di linguaggi informatici di interagire con le macchine utilizzando la propria lingua naturale.

Il mercato delle chatbot AI resta però in evoluzione costante. Di recente Meta, l'azienda che controlla Instagram, Facebook e Whatsapp, ha lanciato Meta AI , un chatbot che verrà integrato anche sui social media dell'azienda. Il sistema non è ancora accessibile in Italia. Da poco, Open AI ha presentato un nuovo modello, GPT-4o , che avrà capacità avanzate nella produzione e comprensione di testo, video, immagini e voce, anche se non è ancora stata indicata la data del suo rilascio. Intanto, è interessante considerare lo sviluppo dei principali chatbot AI disponibili nel nostro Paese attraverso un’analisi delle loro funzionalità, differenze, grado di precisione delle risposte e costi. Nonostante molte di queste aziende, a partire da Open AI, siano nate come organizzazioni no-profit, la necessità di attrarre investimenti le ha spinte verso modelli commerciali. La maggior parte delle società al momento offrono un modello gratuito dalle funzionalità limitate e un modello a pagamento più performante.

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale si stanno imponendo come strumenti sempre più utili nel lavoro e nello studio. Sono tecnologie di A.I. generativa, cioè capaci di creare contenuti come testi, immagini o musica. La loro popolarità è aumentata notevolmente da novembre 2022, quando è stato lanciato ChatGPT, un modello di linguaggio sviluppato da OpenAI. Da allora, il mercato si è ampliato con l'ingresso di colossi tecnologici come Microsoft, che ha lanciato "Copilot", e Google, che ha introdotto "Gemini". Ci sono anche realtà più piccole, ma molto interessanti, come per esempio Perplexity, che ha sviluppato un motore di ricerca basato sull'A.I.

La versione gratuita di ChatGPT ( qui ) offre le funzionalità di base per cui questo chatbot è stato ideato: la generazione e la rielaborazione di testi. Utilizza il modello di linguaggio GPT-3.5 e questo la rende adeguata per compiti giornalieri come la stesura di e-mail, la rielaborazione di appunti o la sintesi di un testo. Fornendo informazioni specifiche sul contenuto di un'email e sul suo destinatario ad esempio, la chat è in grado di redigere un messaggio ben strutturato e adatto al contesto richiesto. Inoltre, appunti scritti frettolosamente e pieni di errori possono essere trasformati in un testo grammaticalmente corretto e ben organizzato dal punto di vista sintattico.

Chat GPT Plus, la versione a pagamento

Chat GPT Plus, la versione a pagamento di OpenAI (24,40$/mese, circa 22,50€) offre due versioni avanzate del chatbot: GPT-4 e GPT-4o. I due modelli al momento sono simili e non risultano sostanziali differenze nell’esperienza utente, ma OpenAI promette di implementare funzionalità sempre più avanzate nella versione GPT-4o, che dovrebbe diventare più simile a un assistente virtuale programmato per aiutare l’utente nella sua quotidianità. Sarà possibile conversare con questo sistema in tempo reale tramite conversazioni vocali e il chatbot sarà capace di interagire con le nostre fotocamere, commentando e analizzando quello che la chat “vede”. Al contrario, GPT-4 dovrebbe progressivamente risultare più adatto per attività “standard”, come l’analisi di grossi documenti.



Entrambi i chatbot del pacchetto “Plus” di Open AI, rispetto alla versione gratuita, offrono una maggiore creatività nello stile della scrittura. I vantaggi del pacchetto a pagamento però, consistono soprattutto in altre caratteristiche. Con il pacchetto “Plus” si possono effettuare ricerche online e quindi i chatbot possono rispondere in maniera aggiornata alle richieste dell’utente. Ad esempio si potrebbe chiedere un’analisi di mercato sugli ultimi trend in un determinato settore. Tuttavia, nei nostri test su entrambi i sitemi non sempre le chat hanno dimostrato di saper selezionare le fonti più aggiornate presenti sul web. Per evitare di essere tratti in inganno da informazioni inaccurate, resta fondamentale verificare le risposte delle chat, considerando anche che i chatbot sono programmati per rispondere in modo molto persuasivo.

Il pacchetto “Plus” permette anche di creare dei modelli “personalizzati” della chat per delle attività specifiche. Un esperto di pubblicità potrebbe ad esempio addestrare la chat a creare slogan fornendogli vari esempi. Così facendo, la chat imparerà a produrre slogan seguendo lo stile degli esempi ricevuti. Un data analyst potrebbe automatizzare l'analisi di dati addestrando la chat a riconoscere quelli di suo interesse.

Chi non ha tempo di allenare le chat del modello Plus può usufruire di una serie di modelli già personalizzati per usi specifici, come ad esempio quello per la produzione di immagini. In questo caso OpenAI ha integrato nel pacchetto Plus DALL-E, un modello di A.I. che genera immagini a partire dalle descrizioni testuali fornite dall’utente.

Il pacchetto Plus inoltre, offre funzionalità per il caricamento e l'elaborazione di file. Si possono caricare vari tipi di file come immagini, documenti PDF, o fogli di calcolo Excel. Le chat AI possono analizzare i contenuti di questi file per generare risposte appropriate, e possono anche creare nuovi documenti a loro volta, come presentazioni PowerPoint o fogli di calcolo Excel.