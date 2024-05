Intelligenza artificiale, OpenAI lancia il nuovo ChatGPT. Le novità

OpenAI ha presentato GPT-4o, il nuovo modello di intelligenza artificiale generativa. GPT-4o avrà - secondo quanto annunciato dall’azienda - capacità più avanzate nella produzione e comprensione di testo, immagini e anche voce, diventando così un assistente vocale. La nuova app, che sarà disponibile per tutti gratuitamente, può ricevere input da qualsiasi combinazione di testo, audio e video ed è capace di generare qualsiasi combinazione di testo, audio e immagini. Non è invece in grado di generare video. GPT-4o sarebbe capace di rispondere a input vocali in 320 millisecondi, cioè a una velocità simile a quella di un essere umano durante una conversazione. Secondo quanto riportato dal New York Times, la nuova app è parte di un più ampio sforzo per combinare i chatbot (LA GUIDA AI MIGLIORI DISPONIBILI) conversazionali come ChatGPT con assistenti vocali.