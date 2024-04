Meta AI, nuovo assistente virtuale per Facebook e Whatsapp

In Italia dovremo aspettare ancora perché il sistema è al momento disponibile negli Stati uniti e in pochi altri paesi, nessuno dell’Unione Europea. Ma come funziona Meta AI nel concreto? Supponiamo che si voglia pianificare un weekend fuori città sulla chat di amici su Whatsapp. Potrete chiedere a Meta AI di trovare le destinazioni migliori per voi e il chatbot vi risponderà direttamente sull’app di Whatsapp. Sarà anche possibile porre una domanda nelle funzioni di ricerca di Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Meta AI fornirà suggerimenti e risposte, facendo anche riferimento ai motori di ricerca. E consentirà di creare immagini. Resta da capire meglio come queste informazioni verranno elaborate e a quali fonti faranno riferimento.

Un "ChatGPT" su Whatsapp ma anche via web

Meta AI sarà poi accessibile via web con l'obiettivo di aiutarci a scrivere un’email o risolvere un problema di matematica. E in questa versione sarà simile a ChatGPT di OpenAI , Gemini di Google o Copilot di Microsoft. Ed è proprio a questi che Mark Zuckerberg sembra lanciare una sfida. Se è già possibile integrare questi sistemi sugli strumenti lavorativi come Gmail o Excel, adesso Meta AI punta alle app che utilizziamo tutti i giorni.